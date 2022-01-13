洛龙区探索新模式 推动小区改造长效运转

“心里感觉很温暖，小区变化真大！”14日，在洛阳市洛龙区龙瑞社区古城小区的社区体育公园里，68岁的小区居民王吾信激动地说。

“心里感觉很温暖，小区变化真大！”14日，在洛阳市洛龙区龙瑞社区古城小区的社区体育公园里，68岁的小区居民王吾信激动地说。

在社区体育公园内，老人们坐在长凳上唠家常，孩子们则在公园里奔跑嬉戏。如今，这里已成为小区居民休闲娱乐的“打卡地”。而以前，这里只是一块空地，变化缘于近期的老旧小区改造。

14日上午，记者在该小区10号楼看到，工人们正忙着为该楼栋安装电梯。在楼栋旁，小区居民们正帮忙清理修剪掉落的树枝。此外，铺设草皮、小区农贸市场改造也在同步进行……一个全新的古城小区呼之欲出。