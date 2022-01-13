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春都路改造工程将于本月底完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 20:54

　　14日，在位于洛阳市老城区春都路与龙光路交叉口，春都路改造提升工程正加紧施工。按照计划，改造提升后的路段将于3月底通车。

　　记者在现场看到，施工人员一边用铣刨机拉毛地面，一边通过专业设备及时抑制扬尘，来往车辆通行也未受到施工影响。

　　春都路建成时间早、服役年限长，是老城区的重要城市道路之一。由于春都路沿线小区多，人口聚集、车流量大，此前，“不堪重负”的水泥路面出现了严重的开裂、凹陷等病害。考虑到周边群众的出行需求，此次春都路提升改造，特意将水泥路面换成了沥青路。

　　“西起国花路，东至平等街，道路红线宽度30米，改造长度约4.9公里。”春都路提升改造项目负责人杨鹏飞介绍，路面提升工程于3月初正式启动。前几天，工人们已经对路面病害进行切割、清运，并对路上的井盖和篦子进行更换。下一步，道路还有灌缝、撒油、铺抗裂基布、摊铺沥青等工序。

　　除了路面提升之外，春都路提升改造工程还包括粉刷沿线小区外墙、街头店面招牌的更换、更换新式路灯和墙体彩绘等内容。在现场，记者看到，街面的店面的招牌也正在统一更换。位于老城区春都路60号的墙面印有应天门、文峰塔、天堂明堂等彩绘作品。街面有很大改观。

　　“截至目前，路面提升工程已在全线排查病害64处，更换井盖195个、篦子150个。全线外墙粉刷面积达11万平方米，新安装招牌1.5万平方米。此外，工程还整理高空弱电线路约12千米。”老城区住房和城乡建设局副局长刘海涛说，春都路改造提升后，街道面貌将明显改善，不仅为居民出行提供便利，还有利于增加人流量，促进道路沿线经济发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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