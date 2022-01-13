孟津区白鹤镇：创建“四好农村路” 畅通群众幸福路

三月，沿黄生态廊道白鹤段的树木已悄然冒出绿芽，周边的民宿生意也愈发红火。田在路旁、树随路走、人在景中，如同一幅长轴山水画卷呈现在眼前。路景相融、村强民富、业兴民乐，这正是洛阳市孟津区白鹤镇“四好农村路”示范镇创建带来的结果。

三月，沿黄生态廊道白鹤段的树木已悄然冒出绿芽，周边的民宿生意也愈发红火。田在路旁、树随路走、人在景中，如同一幅长轴山水画卷呈现在眼前。路景相融、村强民富、业兴民乐，这正是洛阳市孟津区白鹤镇“四好农村路”示范镇创建带来的结果。

说起道路给生活带来的变化，白鹤镇铁谢村村民谢应晨感慨：“以往，人们住在黄河边，雨天一身泥，晴天一身灰。如今路通了、岸绿了，大家都爱在岸边散步遛弯。村里老房子改造的民宿抢手着呢。”

白鹤镇相关负责人介绍，结合“能力作风建设年”活动，该镇把道路建设作为镇域经济发展的先导工程，按照“东强工、西兴农、中间带流通”的布局理念，把“四好农村路”示范镇创建与产业发展、沿黄文旅开发、乡村振兴等工作相结合，实现以路通带动人和、业兴。