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小区居民反映停车难 洛阳城管：安排
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 20:18

　　一则网帖，引来90多个公共车位，这事儿发生在洛阳市洛龙区瀛洲蓝郡小区。

　　“很感谢！没想到！”发帖人是小区居民王先生，他要感谢的是市、区两级城管部门，没想到对方办事如此高效。

　　王先生住在瀛洲蓝郡小区，长期以来，小区一直存在“内部车位空置，外部车位紧张”的矛盾。

　　“我们小区的地下车位只卖不租，没买车位的居民只能把车停在路边。”王先生说，但小区外的公共车位毕竟有限，遇到停车高峰时段，违停现象时有发生。

　　“谁都不想违停，但有时确实没办法，希望在不影响交通的情况下，政府部门能尽量多规划些公共停车位。”王先生说，出于这样的想法，8日，他在洛阳网“百姓呼声”上发帖。

　　“小区停车场只卖不租，外边再不叫停该怎么办？请给个说法！”细看网帖，字里行间透着怨气。

　　网帖很快引起城管部门关注。9日，市、区两级城市管理局来到瀛洲蓝郡小区实地走访，并联系王先生、辖区社区工作人员，以及小区物业公司负责人寻找解决方案。

　　“瀛洲蓝郡小区共有1400多套房子，1200多个地下车位；实际入住居民600多户，已出售车位900多个。”洛龙区城市管理局违停治理大队负责人王涛说，按理说该小区地下车位基本可以满足居民停车需求，但他们与小区物业公司和居民沟通得知，虽然小区尚有二三百个地下车位空置，但因只售不租，确实有部分没买车位的居民无法把车开进小区，而选择停在外面，造成原本充裕的路内泊位显得紧张。

　　“之前，停车公司已经按应划尽划的原则，在小区外的张衡街两侧施划了路内泊位。”王涛说，瀛洲蓝郡小区地下车位只售不租的问题超出了城管部门职责范围，但他们调研发现，小区大门两侧的公共空间位置宽敞，可以进一步优化设置一批停车位，引导车辆规范停放。

　　13日，经过规划，瀛洲蓝郡小区大门外两侧新增90多个车位，一改此前混乱的停车场面。

　　“没想到城管部门这么重视群众诉求。”14日，王先生告诉记者，城管部门为群众办实事的高效实干精神让人感动。

　　此刻，他的言语间，满意取代了怨气。

　　“下一步，我们将对该小区周边的停车秩序加强引导和治理，也希望群众能自觉遵守城市停车秩序，做到规范停车。”王涛说。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李锋 胡惠娟 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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