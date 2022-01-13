点赞！这个洛阳小伙全程保障北京冬奥会残奥会

13日晚，随着北京2022年冬残奥会主火炬缓缓熄灭，总共历时一个多月的北京冬奥会、冬残奥会圆满落幕。50多天来，洛阳小伙闪虎全程参与了赛场的维护和保障工作，以精湛的技术和忘我的付出，助力中国健儿争金夺银。

13日晚，随着北京2022年冬残奥会主火炬缓缓熄灭，总共历时一个多月的北京冬奥会、冬残奥会圆满落幕。50多天来，洛阳小伙闪虎全程参与了赛场的维护和保障工作，以精湛的技术和忘我的付出，助力中国健儿争金夺银。

今年30岁的闪虎家住洛阳涧西区南昌路某小区，是单板滑雪国家一级裁判。今年1月，他入选北京冬奥会、冬残奥会技术官员团队，在张家口云顶公园赛区负责单板滑雪赛道的划线和维护保障工作。

训练和比赛期间，每当有选手摔倒，就会对赛道产生冲击，同时会把标志线蹭掉。闪虎和同伴们就利用比赛的间隙，补喷标志线，修补破损的冰面，确保选手的安全。最冷的时候，一天下来要在零下20摄氏度的赛场呆10小时左右。

“滑雪项目，最怕的正是下雪。”闪虎说，赛道由人造雪制成，硬度大、支撑力强。一旦天然降雪落在赛道上，就会影响成绩，还易引发意外，必须第一时间清除干净。