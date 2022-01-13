@洛阳人，即将停暖请注意关阀 如遇跑冒滴漏这样做

春暖花开，洛阳2021年至2022年采暖季即将结束。据洛阳市气象局发布的天气预报显示，本周中后期，洛阳还将迎来大风、降水和降温，提醒您注意防寒保暖，以免受凉。

春暖花开，洛阳2021年至2022年采暖季即将结束。据洛阳市气象局发布的天气预报显示，本周中后期，洛阳还将迎来大风、降水和降温，提醒您注意防寒保暖，以免受凉。

停止供热后，居民居家又有哪些注意事项？14日，记者联系了洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)、洛阳高新热力有限公司和洛阳暖鑫热力有限公司四家供热企业为您答疑。

回顾：2021年至2022年采暖季，这些“热问题”关注度较高

2021年至2022年采暖季期间，洛阳上述4家供热企业共接到热线电话约10万个，数据带您回顾居民主要反映的用热问题：

●洛阳热力有限公司

咨询类占35%，主要为供热政策、工程进展、何时供暖等方面咨询；

报修类占29%，主要为暖气不热或家里管网出现跑、冒、滴、漏等；

开阀类占20%；

其他类占16%，主要为节能咨询、查户号、测温、交费、退费等。

●新区热力分公司

查询费用的约占40%。

查询卡号的占21%。

来电开阀门的占20%。

维修报修约占9%。

咨询开发票及其他约占10%。

●洛阳高新热力有限公司

供热初期，咨询暖气不热或逾期交费需要开阀的占39%；

清过滤网或漏水的占19%；

供热政策、技术咨询的占33%；

非直管小区寻求技术帮助的占9%。

●洛阳暖鑫热力有限公司

咨询类占54%，主要涉及基本信息查询、费用查询、暖气不热如何退费、如何开阀等。

供暖温度问题约占36%，主要涉及供暖初期循环不畅暖气不热、突发故障造成停暖、老旧小区供热效果等。

漏水维修类占2%。

开关阀及测温的约占8%。

关于广大市民关心的停止供热后的相关退费问题，洛阳热力有限公司、新区热力分公司、高新热力公司将于4月15日后陆续公布用热量及费用信息，根据实际用热量进行多退少补。如需退费，届时您可根据相关规定进行办理。洛阳暖鑫热力有限公司将在停止供热后启动相关清算工作，退费相关事项在供热结束后两个月内结清。