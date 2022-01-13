疫情防控不可大意！这份最新来（返）洛政策请务必收好

近期，国内新冠肺炎疫情多点频发、波及范围广、涉及人群复杂，我市疫情输入风险不断加大，防控形势复杂严峻。我市相关场所防控措施落实情况如何？14日，记者到城市区多场所展开走访。

近期，国内新冠肺炎疫情多点频发、波及范围广、涉及人群复杂，我市疫情输入风险不断加大，防控形势复杂严峻。我市相关场所防控措施落实情况如何？14日，记者到城市区多场所展开走访。

多数场所执行较严格，但也有场所存在防控隐患

14日10时，记者在洛阳火车站进出站口看到，旅客均需扫场所码，并经工作人员查验后方可进出站。旅客在出站时还需出示行程卡，省内来(返)洛人员出具24小时内核酸检测阴性证明；省外来(返)洛人员出具48小时内核酸检测阴性证明。不能出示核酸检测阴性证明的，工作人员会将其引至站外核酸检测点进行核酸检测。

在一旁的洛阳汽车站出站口，工作人员检查来洛旅客的场所码或健康码、行程卡及48小时内核酸检测阴性证明。

在河科大二附院入口处，市民需要扫场所码并经工作人员查验后，测量体温正常方可进入医院。针对发热患者，该医院设有专用通道。

但是，记者在部分商超及农贸市场发现，疫情防控措施存在不少隐患。11时30分，记者在老城区周公市场看到，该市场位于周公路的出入口已被封堵，仅开放黄梅路出入口。在周公市场黄梅路出入口处，没有张贴场所码，市民可随意出入，没有工作人员查看市民的健康码、行程卡，测量体温等，部分商户和市民并未规范佩戴口罩。

12时32分，记者在洛龙区家外家购物广场太康路店门口看到，虽有工作人员值班并张贴场所码，但是顾客不扫码就可直接进超市。