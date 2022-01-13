春的味道、春的浪漫……在文物中探寻春的气息

春意渐浓、春光正好的时节中，春花、春风和春景都成为令人向往的出游主题。在古代，也是一样。不论是书画家笔下的春光图，还是雕琢在器物上的春日出游盛景，都记录着古人踏春出游的情思。您不妨透过洛阳博物馆馆藏文物，跟随古人的足迹，走进文物中的别样春天。

春意渐浓、春光正好的时节中，春花、春风和春景都成为令人向往的出游主题。在古代，也是一样。不论是书画家笔下的春光图，还是雕琢在器物上的春日出游盛景，都记录着古人踏春出游的情思。您不妨透过洛阳博物馆馆藏文物，跟随古人的足迹，走进文物中的别样春天。

《春夜宴桃李图》：春的味道，桃花盛开之时与友饮酒赋诗

陈展在书画馆的《春夜宴桃李图》是清代画家冯岩的力作，纵139厘米，横76.5厘米。作品根据唐代大诗人李白的《春夜宴桃李图序》创作而成。在这幅作品中记者找到了春的象征——桃花盛开，柳条垂拂。

冯岩运用工笔手法将春夜、桃李和宴饮详实地记录下来，整个画面共有十个人物，神情、姿态各不相同，近处的植物使用石青、石绿点染，营造出层林尽染的效果，远处的秋千、明月、柳树悠远淡雅。

在画面中心设置有方桌，桌上摆放有酒器、食物与文房四宝。方桌有四位男子围坐，他们神情举各不相同。其中一位身着蓝色长衣，他一手举杯一手抚须。另外，三位男子的形象皆着长衣，戴冠。此画展现了画中人物在春夜宴饮，饮酒赋诗的场景，画作与李白诗文“浮生若梦，为欢几何”有异曲同工之妙。

洛阳博物馆相关负责人介绍，整幅画作笔法清秀，设色雅致，体现出画家技法的娴熟，是洛阳博物馆藏绢本工笔画的一幅力作。