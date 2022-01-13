点赞！这项“洛阳创新”成功完成“首秀”

洛阳轴承名片越擦越亮！14日，记者从洛阳LYC轴承有限公司获悉，该企业研发的国内首套直径11米级盾构机主轴承，在舟山嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程中“首秀”成功，顺利助力国产再制造盾构机“先行号”完成掘进任务。

洛阳轴承名片越擦越亮！14日，记者从洛阳LYC轴承有限公司获悉，该企业研发的国内首套直径11米级盾构机主轴承，在舟山嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程中“首秀”成功，顺利助力国产再制造盾构机“先行号”完成掘进任务。

盾构机主轴承被称为盾构机的“心脏”，承担着盾构机运转过程的主要载荷，是刀盘驱动系统的关键部件。

此次配套“先行号”完成“首秀”的国内首套直径11米级盾构机主轴承，由洛轴与中铁隧道局集团有限公司联合研制，其直径达4.8米，重约20吨。

凭借自带预紧和密封、能适应多种复杂工况施工、满足大直径盾构机连续使用1万小时要求等先进性，在长达近两年的施工应用中，该套主轴承经受了工程地况易造成刀盘刀具绞缠、堵仓堵泵等多重考验，以“信得过”的产品质量，圆满完成双向长1520米施工应用，于近日助力项目海底隧道双线全部贯通。

该套轴承曾入选省装备制造业十大标志性高端装备。在其研发过程中，洛轴依托航空精密轴承国家重点实验室创新平台，发挥在盾构轴承研发行业领先的技术优势，首次成功设计出适合国内复合地质工况的盾构机主轴承新结构，使主轴承承载能力得到大幅提升，并成功解决了先前制约盾构机主轴承发展的超宽表面淬火等核心难题。其研制成功，使洛轴成为国内唯一实现此类轴承工程应用的轴承供应公司。

位于浙江省舟山市普陀区的舟山嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程，将打造该省首条公路海底通车隧道。该项目使用的“先行号”是一款国产再制造盾构机。通常情况下，再制造设备要在性能上超越原有设备。洛轴研发的轴承成功配套再制造设备，并且顺利完成施工应用，标志着我国在掌握盾构机制造核心技术上实现了进一步突破。

“未来我们将继续擦亮洛阳轴承名片，加快研发更大直径主轴承，为完全实现盾构机核心部件国产化奠定坚实基础。”洛轴相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯）