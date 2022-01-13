继续稳居世界第一！这项“洛阳制造”产销量创历史新高

14日，记者从洛阳龙鼎铝业有限公司获悉，今年2月，该公司的拳头产品——印刷用CTP版基产销量创历史新高，环比增长20%，市场占有率继续稳居全球第一。

14日，记者从洛阳龙鼎铝业有限公司获悉，今年2月，该公司的拳头产品——印刷用CTP版基产销量创历史新高，环比增长20%，市场占有率继续稳居全球第一。 CTP(Computer-to-plate)版是胶印平版印刷的一种优质印版，由感光层和铝板基两部分组成。作为印刷行业中的重要耗材，CTP版基对产品表面质量和平直度要求极高，加工难度大，属于铝加工行业中的高附加值产品。

去年以来，龙鼎铝业努力克服市场不利因素影响，抢抓风口，调整结构，将高附加值产品作为决胜市场的利器，印刷用CTP版基产销量不断攀升，去年以平均每月7000吨的产量，牢牢占据全球市场份额第一位。

近年，龙鼎铝业围绕该产品积极开展工艺攻关，依托国内首条哈兹列特(连铸连轧)生产线、省级工程技术研发中心、理化检测中心等重要生产研发载体，经过不断研发和科技创新，最终实现工业化量产。该企业生产的印刷用CTP版基具有工艺生产流程短、成材率高、节能效果好、生产成本低等特点，供应对象包括柯达公司等世界知名企业。

根据规划，除了继续在CTP版基发力，龙鼎铝业下一步还将依托现有产业优势，加速向双零箔等产业风口产品转型。该企业目前拟投资新建年产10万吨电池箔/双零箔项目及50万吨再生资源项目。项目建成达产后，可为企业增加年销售收入140亿元以上。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢俊红）(企业供图)