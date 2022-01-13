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梦幻联动！“二里头重宝”镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰“出差”盘龙城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 19:49
镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰

　　“上挑的眼眶里，一双浑圆的眼睛透过三千五百年的时光与你对视。它是谁？是龙，是虎，是牛，是鹿，是鸮，是熊……它似乎也在持续向我们提问——你是谁？”《如果国宝会说话》里这段经典的旁白您是否还记得？它所描述的正是二里头夏都遗址博物馆镇馆之宝之一镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰。14日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆藏的镇馆之宝之一镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰即将离开故土“出差”参展。

　　3月15日，武汉盘龙城遗址博物院“色入天相，器传千秋——中国古代绿松石文化展”将全面开展，该展览是全国首个中国古代绿松石文化展览，来自贾湖、金沙、二里头等遗址的165件(套)绿松石文物精品，将跨越地域和时空在盘龙城相会，共同见证中华文明多元一体的发展历程。二里头夏都遗址博物馆借展的文物镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰也将亮相与观众见面。这件铜牌饰由数百片绿松石拼合镶嵌而成，加工精巧，丝丝入扣，虽历经三四千年绿松石片无一松动脱落，青铜与绿松石结合所形成的金玉共振的局面，开启了东亚的青铜时代。

　　二里头夏都遗址博物馆相关负责人表示，江汉地区东部二里头时期的遗存，目前主要见于盘龙城遗址，此次镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰“远赴”盘龙城参展，可谓是“重走”数千年前的文化之路，是一场“梦幻联动”。文物外展是增进馆际交流，促进二里头文化、夏文化传播展示的重要渠道，下一步将持续加强引进展览，积极参与文物外展，更好地阐释二里头遗址内涵、价值和意义，让祖国各地的游客都有机会近距离感受夏文化的厚重与魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 刘宇航 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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