15日起，洛阳93路公交恢复原线运行

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，15日起，93路公交恢复原线运行。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，15日起，93路公交恢复原线运行。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，15日起，93路公交恢复原线运行。 此前，因伊滨区庞村镇顾龙线沙河桥改建封闭施工，93路公交行至汉魏大道吉庆路口掉头。 15日恢复原线运行后，该路公交可至窑沟东，恢复西庞村、东庞村、庞村镇政府、窑沟西、窑沟、白草坡、窑沟东等站。恢复后首末班时间：西关6:00、18:30，窑沟东7:28、19:58 ；无人售票，票价1.5元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）