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注意！洛阳2022年普通高招体检于3月下旬开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 19:48

　　14日，记者从洛阳市招生考试中心获悉，洛阳市2022年普通高招体检将于3月下旬开始，具体时间安排如下(如有调整，请以实际安排为准)——

　　洛阳市区(不含偃师区、孟津区，下同)，体检时间：3月23日至4月16日，体检地点：河南科技大学第一附属医院开元院区；

　　偃师区，体检时间：3月28日至4月13日，体检地点：偃师区人民医院；

　　孟津区，体检时间：3月28日至4月2日，体检地点：孟津区中医院、孟津区第二人民医院、吉利人民医院；

　　新安县，体检时间：3月24日至4月8日，体检地点：新安县人民医院；

　　伊川县，体检时间：3月21日至4月16日，体检地点：伊川县人民医院、洛阳仁大医院；

　　汝阳县，体检时间：3月23日至4月2日，体检地点：汝阳县中医院；

　　宜阳县，体检时间：3月22日至4月3日，体检地点：宜阳县中医院；

　　洛宁县，体检时间：3月26日至4月1日，体检地点：洛宁县人民医院；

　　嵩县，体检时间：3月21日至4月2日，体检地点：嵩县人民医院；

　　栾川县，体检时间：3月23日至3月31日，体检地点：栾川县中医院。

　　所有报名参加2022年普通高校招生统一考试以及提前单独招生(含对口招生)的考生均须参加身体健康状况检查。未经体检的考生，高校可不予录取。

　　今年洛阳市区普通高招体检医院与往年一样，仍是河南科技大学第一附属医院开元院区，该院也是全市高招体检终检医院。自3月19日开始，医院工作人员将依次到市区各学校，提前为考生进行抽血化验。3月23日至4月16日，市区考生将分批到医院接受体检。

　　洛阳市招生考试中心有关负责人提醒广大考生，现场采血时，考生须携带身份证以备查。考生在采血前一天晚上10点后至当天早晨，不要饮食；采血前一天及当天早上，避免剧烈运动；体检前一周，尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响检测结果；若病情需要，则不必强行停药，体检时向医生讲明；如果体检时患感冒或其他慢行疾病，正在用药治疗，要向医生说明，以免影响检验结果。采血时，若少数考生因故未能按时参加，须自带照片，由本人申请、学校盖章、招办审批，学校派专人带队按照安排的时间到医院空腹采血。

　　按照相关疫情防控要求，考生要主动接受并配合做好体检前14天的健康状况排查工作，集中就读的在校生，由考生所在学校负责；未在校集中就读的社会考生，由各县(区)招办、市区各服务中心负责通过健康码、行程码等进行排查。需要提醒的是，若考生在体检前14天内，有境外或中高风险地区活动轨迹，以及健康监测发现有发热、咳嗽等症状，须经卫生健康、疾控等部门综合研判并凭体检前48个小时内核酸检测报告(阴性)另作妥善安排。

　　到医院体检的项目分为眼科、内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、胸透等。考生入场要进行体温检测并佩戴口罩，保持足够间隔距离。非在校生与在校生将分开错时进行体检，并要查验健康码、行程码，无异常方可进行体检。对确因隔离或居家观察等原因暂时无法在规定时间参检的考生，各县(区)将另行安排时间并通知考生按时补检。

　　今年我省高考继续实行“无声入场”。体检信息采集时，各体检医院将安排专人，对考生体内置有金属的具体部位进行精准录入或描述，以便考生高考入场时顺利通过“无声入场”检查。

　　身有残疾的考生，体检时应将残疾部位(或残疾情况)填写在“既往病史”栏，要注意描述必须与本人报名时网上“资格条件申报”相一致。若体检医师认为有必要单独体检，将给予合理安排。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 高冰南 陈合锋 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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