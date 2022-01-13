“时间表”来了！洛阳老城区4303套安置房确定今年交付

“新房宽敞明亮，俺全家都特别满意！”14日，在洛阳市老城区洛浦街道办事处翠云社区史家沟·邻礼小区，64岁的郝尾巴带领记者走进他刚刚入住的新家，满脸欢喜。这套建筑面积129平方米的三居室于今年春节前交付，在该小区，和郝尾巴同时拿到新房钥匙的，还有1244户居民。

郝尾巴(中)在新房招待客人

“新房宽敞明亮，俺全家都特别满意！”14日，在洛阳市老城区洛浦街道办事处翠云社区史家沟·邻礼小区，64岁的郝尾巴带领记者走进他刚刚入住的新家，满脸欢喜。这套建筑面积129平方米的三居室于今年春节前交付，在该小区，和郝尾巴同时拿到新房钥匙的，还有1244户居民。

安置房建设，事关民生福祉与群众切身利益。自“能力作风建设年”活动开展以来，老城区全面查找能力作风方面存在的短板弱项，按照“整体推进、安置优先”的原则，抢时间、抓进度，高标准、高质量加速推进安置房建设，筑牢群众“安居梦”。“截至目前，我们已交付安置房3190套。”老城区旧城改造和房屋征收中心主任陈健康介绍，该区正在建设的安置房项目共有5个，均已明确交付“时间表”。

其中，丽都社区(苗南)二期1805套安置房主体及室内外装修已基本完成，正在进行水、电、气、暖等市政配套设施建设，预计今年9月底前建成交付，可安置群众1640户。翠云社区(史家沟)二期1568套安置房主体已建成，正在进行地下车库消防及储藏间建设，水、电、气、暖等市政配套设施和绿化工程同步进行，预计今年10月底前交付使用，史家沟村剩余239户群众将全部得到安置。祥瑞鑫城(二期)260套安置房主体已封顶，正在进行水、电、气、暖等市政配套设施建设，预计今年12月底前建成交付，可安置群众108户；祥瑞鑫城(三期)360套安置房正在进行基础施工，预计2023年10月底前建成交付，可安置群众150户。中原新城B地块670套安置房部分已主体封顶，预计今年11月底前建成交付，可安置群众555户。

此外，老城区营庄片区安置房建设项目正在进行文物勘探，按照规划，该项目将建设1730套安置房，预计2024年10月底前建成交付，可安置群众822户。

“只要群众满意，我们再辛苦也值！”陈健康说，老城区各个安置房建设项目由县级领导分包负责，实行一项目一专班，按照计划交付时间倒排工期、压茬推进，最大限度优化施工工序，“在全力全速推进项目的同时，我们将严把质量关，确保大家早日住上安全房、放心房”。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 石智卫 文/图)