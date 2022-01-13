洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“时间表”来了！洛阳老城区4303套安置房确定今年交付
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 19:48
郝尾巴(中)在新房招待客人

　　“新房宽敞明亮，俺全家都特别满意！”14日，在洛阳市老城区洛浦街道办事处翠云社区史家沟·邻礼小区，64岁的郝尾巴带领记者走进他刚刚入住的新家，满脸欢喜。这套建筑面积129平方米的三居室于今年春节前交付，在该小区，和郝尾巴同时拿到新房钥匙的，还有1244户居民。

　　安置房建设，事关民生福祉与群众切身利益。自“能力作风建设年”活动开展以来，老城区全面查找能力作风方面存在的短板弱项，按照“整体推进、安置优先”的原则，抢时间、抓进度，高标准、高质量加速推进安置房建设，筑牢群众“安居梦”。“截至目前，我们已交付安置房3190套。”老城区旧城改造和房屋征收中心主任陈健康介绍，该区正在建设的安置房项目共有5个，均已明确交付“时间表”。

　　其中，丽都社区(苗南)二期1805套安置房主体及室内外装修已基本完成，正在进行水、电、气、暖等市政配套设施建设，预计今年9月底前建成交付，可安置群众1640户。翠云社区(史家沟)二期1568套安置房主体已建成，正在进行地下车库消防及储藏间建设，水、电、气、暖等市政配套设施和绿化工程同步进行，预计今年10月底前交付使用，史家沟村剩余239户群众将全部得到安置。祥瑞鑫城(二期)260套安置房主体已封顶，正在进行水、电、气、暖等市政配套设施建设，预计今年12月底前建成交付，可安置群众108户；祥瑞鑫城(三期)360套安置房正在进行基础施工，预计2023年10月底前建成交付，可安置群众150户。中原新城B地块670套安置房部分已主体封顶，预计今年11月底前建成交付，可安置群众555户。

　　此外，老城区营庄片区安置房建设项目正在进行文物勘探，按照规划，该项目将建设1730套安置房，预计2024年10月底前建成交付，可安置群众822户。

　　“只要群众满意，我们再辛苦也值！”陈健康说，老城区各个安置房建设项目由县级领导分包负责，实行一项目一专班，按照计划交付时间倒排工期、压茬推进，最大限度优化施工工序，“在全力全速推进项目的同时，我们将严把质量关，确保大家早日住上安全房、放心房”。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 石智卫 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又...
    隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
        日前，洛阳隋唐里坊文化数字展示馆开馆。该展示馆周边公园、展馆众多，不妨抽出时间到这里品味古韵，赏景休闲。
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
  • ·刘秀的传说：流传千年，离奇生动
  • ·义勇街：徜徉老街老巷 找寻城市记忆
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳多家景区免门票活动取消
  • 2022年夏秋航季，洛阳机场计划加密多...
  • 洛阳发布城市提质“351”工程行动计划
  • 本月底前，洛阳这些商户必须安装可燃...
  • 美！“铁筷子花”开了，快来一睹芳容...
  • 洛阳发现2399件余杭中转场快递 市疾控...
  • 春季呼吸道疾病多发 这些中医药防治处...
  • 疫情防控不可大意！这份最新来（返）...
  • 提醒！应天门3D投影秀暂停播放
  • @洛阳人，即将停暖请注意关阀 如遇跑...
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    花季洛浦

    五龙沟里看花人

    春天来杏花开

    勇成摄影 雾里看花
    /冰清玉洁玉兰花
    /七律 樱花赞
    /最美人生读书时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605