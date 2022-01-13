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栾川：广纳“绿水青山合伙人” 共谱“乡村振兴新篇章”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.14 17:52

　　“栾川县将为入选的乡创运营师提供最优惠的政策、最优质的服务、最优越的环境，让大家能够在栾川筑梦圆梦、一展抱负！”

　　3月11日，全国百名乡创运营师(乡贤)栾川行暨乡村运营集中签约活动在栾川举行，栾川县委书记赵莉出席并讲话。

　　伴随着此次签约仪式的成功举行，标志着栾川在打造全域“大景区”，助力乡村振兴方面又取得一里程碑式成就。

　　春风招凰引凤来 乡创运营谋振兴

　　人才聚拢，按下栾川乡村振兴“快捷键”。

　　2022年初，为推动乡村全面振兴，栾川对外发出“乡创运营师”招募令，旨在通过招募乡村运营人才，充分开发乡村价值，激发乡村活力，实现村集体和村民增收。

　　自招募令发布以来，栾川再次成为全国舆论关注的焦点，来自全国各领域的人才，纷纷响应号召，加入栾川乡村运营的浪潮之中，期待以满腔热血，在栾川广袤的乡村大展宏图。

　　据统计，目前，栾川乡村运营招募令、宣传视频等有关信息在抖音、微信公众号等媒体上转发5000余条次，视频点击播放量超4.5亿，共吸引全国194个团队及个人报名，经过紧锣密鼓的调研对接，共有17个村与运营团队达成合作意向，23个村完成方案编制工作。

　　在此次签约仪式现场，城关镇大南沟社区、栾川乡养子沟村、庙子镇山湾村等多个村集体和来自全国的优秀运营商喜结连理，成功签订合作协议。接下来他们将携手在乡村振兴的道路上奋勇向前，共同描绘栾川乡村振兴的新画卷。

　　春雨润泽万象新 政策发力振人心

　　政策扶持，成了栾川乡村运营“强心剂”。

　　“对进驻栾川实质性开展乡村运营的运营主体，县财政原则上给予不少于20万元的资金支持，作为村级集体经济资本金注入。”

　　“实质性开展乡村运营的村，在财政衔接资金投入、专项债券、金融贷款上给予倾斜，每村投入项目资金原则上不少于200万元。”

　　……

　　在签约仪式现场，栾川县委常委、宣传部部长孙欣欣发布了《栾川县乡村运营优惠支持政策》，每一条都以诚意切中运营主体需求，将从财政激励、创业服务、金融服务、税费优惠、土地支持等方面入手，强化对运营主体的支持服务，鼓励运营主体献智献计、引才引流，保障运营主体放心投资、安心运营。

　　栾川县委书记赵莉表示，栾川将为入选的乡创运营师提供最优惠的政策、最优质的服务、最优越的环境，以服务“零死角”、合作“零矛盾”、政策“零棚架”，切实帮助广大运营师解除后顾之忧，为运营师们施展才华提供广阔的空间和舞台。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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