洛阳历史文化系列讲座本周六线上开讲

今天下午，记者从洛阳市图书馆获悉，洛阳历史文化系列讲座将于19日(本周六)继续开讲。 今天下午，记者从洛阳市图书馆获悉，洛阳历史文化系列讲座将于19日(本周六)继续开讲。 本期讲座邀请郑州大学《周易》与古代文献研究所所长、硕士生导师崔波带来《邵雍的读书方法、学术思想和家国情怀》主题讲座。 讲座将对邵雍的读书方法、学术思想及家国情怀进行解读，让大家感受“人生至乐无如读书”的读书情趣和“腹有诗书气自华，最是书香能致远”的读书精神。 讲座时间：3月19日(周六)下午3时 讲座地点：洛阳市图书馆一楼第一报告厅 为配合疫情防控工作，本次讲座将通过线上直播方式进行。届时，关注“洛阳市图书馆”微信公众号，点击右下角“线上书房”，进入“在线视频”即可观看。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 张炜 张谱 文/图)