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13楼居民家里突起火 众人顶着浓烟急扑救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.01 08:19

　　日前，偃师区一居民楼13楼起火，民警立即疏散楼上居民，并与小区物业工作人员等合力灭火，及时控制住火势，所幸火灾未造成人员伤亡。

　　2月25日下午6点左右，偃师公安分局城关镇派出所民警付延辉接到110指挥中心指令称，商都路某小区发生火灾。他带着两名辅警到场得知，着火地点位于一栋居民楼13楼，住户家里无人。

　　“田女士和爱人接到小区物业工作人员电话后匆忙赶了回来。”付延辉说，房门被打开，浓烟扑面而来，根本无法进屋，也看不清屋内情况。由于不清楚具体着火物品，他立即让人切断电源，并安排同事疏散楼上居民。

　　为避免火势蔓延，付延辉与小区物业工作人员、热心群众，打开楼道内的消火栓灭火。大家戴的是一次性口罩，对浓烟起不到防护作用，他们只好轮换着灭火，然后跑到窗户边透气。经过众人奋力扑救，火势得到了控制。随后，消防队员到达现场，彻底将隐患消除。

　　经初步检查，火是从阳台处烧起来的。田女士夫妇说，他们刚出门半个小时，不清楚火怎么着起来了。

付延辉在医院治疗

　　危险解除后，付延辉因吸入不少浓烟，不得不到医院检查、吸氧，经简单治疗后又匆匆返回工作岗位。目前，火灾具体原因仍在进一步调查。

　　民警提醒大家：出门前记得关闭燃气灶，烧水做饭厨房不离人，同时抽烟人士不要随意将烟头丢进垃圾桶，应确保熄灭后再丢弃，以免留下安全隐患。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 杨凤轩/文 通讯员 姚红艳/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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