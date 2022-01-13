今日洛阳多云转晴天 气温5℃到13℃

洛阳今日全区多云转晴天，西北风4级逐渐减小到3级，气温5℃到13℃。

3月第一天，受冷空气影响，洛阳迎来短暂降温，风力也会比较大。

市气象台监测数据显示，昨天洛阳最高气温16℃，最大相对湿度50%，如果没有大风捣乱，绝对是春暖花开的好天气。

从本周气温走势来看，这轮降温只在今天和4日“串场”，改变不了偏暖格局，其他时间依然是好天气。具体来说，根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气影响，洛阳最高气温较前期有所下降，预计今天白天，全区多云转晴天，西北风4级逐渐减小到3级，气温5℃到13℃。今天夜里到明天白天，全区晴天间多云，偏西风3级到4级，气温1℃到18℃。

马上进入农历二月，有句俗语叫“二八月乱穿衣”，意思是农历二月天气由冷转热，八月天气由热变冷，乍热乍冷，变化不定，加上每个人的体质差异，人们穿衣自然有薄有厚，不尽相同。

说得详细些就是，每年农历二月，随着太阳直射点北移，地表接收的热量越来越多，加上冷空气势力总体减弱，气温往往会迅速蹿升。不过，此时的冷空气并不是毫无还手之力，有时也能积聚力量大举南下。冷暖空气彼此拉锯，就会导致气温剧烈起伏，所以这个季节，怎么穿都对，怎么穿都不对。早晨气温低就得穿棉衣，中午气温升高就得脱掉厚外套。

最后提醒您，眼下正值冬春交替时节，虽然冷空气势力较弱，但“打卡”频率高，我们的冬装不要收得太早，春装也得先备好，及时关注最新天气预报，适时增减衣物，避免感冒。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)