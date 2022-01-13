28日上午，全国人大代表、市长徐衣显主持召开驻洛全国人大代表、政协委员座谈会，听取议案建议和提案等准备工作情况，共勉大家进一步提高政治站位、服务发展大局，牢记为民宗旨、忠诚履职尽责，心怀国之大者、讲好洛阳故事。 徐衣显与驻洛全国人大代表、政协委员座谈

提高政治站位忠诚履职尽责

心怀国之大者讲好洛阳故事 28日上午，全国人大代表、市长徐衣显主持召开驻洛全国人大代表、政协委员座谈会，听取议案建议和提案等准备工作情况，共勉大家进一步提高政治站位、服务发展大局，牢记为民宗旨、忠诚履职尽责，心怀国之大者、讲好洛阳故事。 在听取代表、委员发言后，徐衣显指出，今年的全国两会对于全面实施“十四五”规划，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，具有十分重要意义，各位代表、委员要以饱满精神状态全身心投入会议，高质量参政议政，为两会胜利召开作出应有贡献。一要提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，衷心拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，正确把握参政议政的政治方向。二要忠诚履职尽责。切实增强荣誉感、责任感、使命感，以对党、对国家、对人民高度负责的态度，履好职、尽好责，依法审议审查好各项报告、议案和决议，充分酝酿好建议提案，认真行使好民主权利，圆满完成会议各项任务。三要心怀国之大者。站位全国、着眼河南、立足洛阳，聚焦党中央关心强调的重大战略和策略问题，聚焦新时代新发展阶段重大理论和现实问题，聚焦中部地区高质量发展、黄河流域生态保护、打造国家创新高地等重点工作，进一步增强建议提案的针对性、操作性、实效性。四要讲好洛阳故事。以全国两会为契机，多渠道、多样化广泛宣传洛阳落实国家战略的实际成效和“建强副中心、形成增长极”的发展成绩，把洛阳的重大机遇、发展前景推介好，把洛阳的所需所求、所期所盼带上去，发出洛阳声音，讲好洛阳故事。他说，各位代表、委员不仅代表个人形象，也代表洛阳形象，要严格遵守大会各项纪律要求，以良好的会风会纪展示出彩洛阳。 全国人大代表樊会涛、马玉璞、羊毅、邢京龙、王绣、吕妙霞、杨来法，全国政协委员梁留科、释印乐、徐忠富、马珺，市领导任丽君等参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)