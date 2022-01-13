洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与驻洛全国人大代表、政协委员座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.01 08:18

徐衣显与驻洛全国人大代表、政协委员座谈
提高政治站位忠诚履职尽责
心怀国之大者讲好洛阳故事

　　28日上午，全国人大代表、市长徐衣显主持召开驻洛全国人大代表、政协委员座谈会，听取议案建议和提案等准备工作情况，共勉大家进一步提高政治站位、服务发展大局，牢记为民宗旨、忠诚履职尽责，心怀国之大者、讲好洛阳故事。

　　在听取代表、委员发言后，徐衣显指出，今年的全国两会对于全面实施“十四五”规划，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，具有十分重要意义，各位代表、委员要以饱满精神状态全身心投入会议，高质量参政议政，为两会胜利召开作出应有贡献。一要提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，衷心拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，正确把握参政议政的政治方向。二要忠诚履职尽责。切实增强荣誉感、责任感、使命感，以对党、对国家、对人民高度负责的态度，履好职、尽好责，依法审议审查好各项报告、议案和决议，充分酝酿好建议提案，认真行使好民主权利，圆满完成会议各项任务。三要心怀国之大者。站位全国、着眼河南、立足洛阳，聚焦党中央关心强调的重大战略和策略问题，聚焦新时代新发展阶段重大理论和现实问题，聚焦中部地区高质量发展、黄河流域生态保护、打造国家创新高地等重点工作，进一步增强建议提案的针对性、操作性、实效性。四要讲好洛阳故事。以全国两会为契机，多渠道、多样化广泛宣传洛阳落实国家战略的实际成效和“建强副中心、形成增长极”的发展成绩，把洛阳的重大机遇、发展前景推介好，把洛阳的所需所求、所期所盼带上去，发出洛阳声音，讲好洛阳故事。他说，各位代表、委员不仅代表个人形象，也代表洛阳形象，要严格遵守大会各项纪律要求，以良好的会风会纪展示出彩洛阳。

　　全国人大代表樊会涛、马玉璞、羊毅、邢京龙、王绣、吕妙霞、杨来法，全国政协委员梁留科、释印乐、徐忠富、马珺，市领导任丽君等参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 网友建议洛阳地铁调整行车间隔时间 轨...
  • @洛阳人，明天起这些新规将影响你我生活
  • 洛阳钼业发布2021年度业绩预增公告 有...
  • 最新进展！关于涧西区兴隆寨城中村安...
  • 阵风7到9级！刚刚，洛阳市气象台发布...
  • 今晚7点半河南卫视，洛阳正能量“德耀...
  • 洛阳2022年“金银合作”工作会召开
  • 洛阳72个健康乡镇、村庄、单位获省级...
  • 洛阳今日阴天转多云 气温3℃到18℃
  • 洛阳各县区强化生态文明建设 加快绿色...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    梅与雀

    梅园写生

    游秣陵杏花村

    春满朱樱
    /美国堪萨斯城见闻--放河灯
    /迎春花，灿灿黄 ……
    /寺坡山村－中国传统古村落
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605