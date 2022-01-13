活化“红色资源”、博物馆进社区……洛阳这样提升沉浸式体验

今日，记者从洛阳市博物馆协会2021年工作总结暨2022年工作谋划专题会议获悉，今年洛阳市将持续推进“东方博物馆之都”建设，大力开展社教活动，不断提升市民沉浸式体验。

今日，记者从洛阳市博物馆协会2021年工作总结暨2022年工作谋划专题会议获悉，今年洛阳市将持续推进“东方博物馆之都”建设，大力开展社教活动，不断提升市民沉浸式体验。

去年，洛阳市围绕建党百年庆典、党史学习教育、“东方博物馆之都”建设等取得了较好成绩，呈现出重创新、亮点多、发展快、质量高、效果好的特点，行业影响力和知名度进一步提升，持续保持了好的趋势、好的态势、好的气势。其中，“‘东方博物馆之都’红色记忆宣讲团”走进洛阳市各县(区)、市直机关、学校、企业等单位，开展了110场宣讲活动，受众人群3万余人次，让革命文物成为党史学习教育的生动教材。在应天门北广场设立了“博礼文创旗舰店”和“登场了洛阳”全国首家现场沉浸考古体验店，丰富了博物馆、考古资源的文创转化。

今年，洛阳市博物馆协会将充分利用“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”、牡丹文化节、河洛文化旅游节等开展文化展演；推动各博物馆走进社区、学校、军营、公司、厂矿、乡村，通过开展丰富多彩的社教活动，充分发挥博物馆文化效应；策划“口述历史”系列活动，走访抗战老兵、抗美援朝老兵等，活化“红色资源”。

下一步，协会将关注热点策划各项丰富活动，让更多市民走进博物馆；强化博物馆行业人才培养，在实践中打造文博青年专家；将博物馆奇妙夜等活动常态化，提升博物馆的沉浸式体验感，助力我市“青年友好型城市”建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 许少华 文/图）