扩散！洛阳城乡居民医保缴费时间延长至3月20日

2月28日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，洛阳市再次延长城乡居民基本医疗保险参保缴费时间，至2022年3月20日，符合条件的参保人可尽快登记缴费。

2月28日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，洛阳市再次延长城乡居民基本医疗保险参保缴费时间，至2022年3月20日，符合条件的参保人可尽快登记缴费。

洛阳市医保局相关负责人介绍，受春节前后多地新冠肺炎疫情影响，各地提倡就地过年，春节期间返乡人员也大幅减少，洛阳市城乡居民医保(含城乡居民大病保险)缴费参保人数与上年相比仍有一定差距。为实现应保尽保的目标，经研究决定，将洛阳市2022年度居民医保参保缴费期延长至2022年3月20日，方便更多群众享受到惠民政策。

2022年度城乡居民基本医疗保险(含全日制在校大中专院校学生)个人缴费标准为320元/人，待遇享受时间为2022年1月1日—2022年12月31日。在洛阳市行政区域内，不属于职工基本医疗保险覆盖范围的城乡居民，均可参加，包括农村居民、城镇非从业居民、持有本市居住证居民，各类全日制普通高等学校、科研院所中接受普通高等学历教育的全日制本专科生、全日制研究生以及职业高中、中专、技校学生，国家和我省规定的其他人员。

缴费方式分两种。线上缴费：“河南税务”微信公众号菜单栏“微服务—社保费缴费”、支付宝“豫事办-社保缴费”或通过网上税务局App。线下缴费：可到乡镇(街道)、村组(社区)社保缴费服务网点，或学校、幼儿园代收，或到洛阳银行和中国银行等银行网点、税务局办税服务厅自助终端缴费。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）