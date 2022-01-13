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快来看！洛阳城市区私搭乱建举报热线都在这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 20:13

　　近日，洛阳市开展城市区商品房小区私搭乱建专项整治，重点整治商品房小区内擅自加建扩建及侵占公共资源、消防通道等公共利益行为。为了维护群众的知情权、参与权、监督权，形成共治共享的良好格局，洛阳市各城市区已开通群众举报热线，鼓励市民举报私搭乱建行为。

　　私搭乱建行为主要指业主(单位或个人)在物业管理区域内未经规划、建设等行政主管部门批准，擅自搭建、加建、扩建建(构)筑物等行为。根据我市印发的《洛阳市城市区商品房小区私搭乱建专项整治方案》(下称《方案》)，以下8类行为属于私搭乱建：

　　(一)未经批准占用公共区域(含地下空间)，擅自建设建(构)筑物。

　　(二)占用消防通道、应急疏散通道、楼梯通道等公共区域擅自搭建、加建建(构)筑物。

　　(三)利用现有建筑墙体、屋顶等，擅自搭建、加建建(构)筑物。

　　(四)对上方无围护结构的露台或造型，擅自实施封闭或搭建建(构)筑物。

　　(五)擅自对地下车库车位或局部空间实施封闭。

　　(六)擅自在建筑物外部加装步梯、电梯。

　　(七)擅自实施门头装修。

　　(八)临时性建(构)筑物在期满后仍不拆除的。

　　以下行为不应认定为私搭乱建：

　　(一)物业管理区内符合项目已批总图，但未单独核发建设工程规划许可证和施工许可证的小区大门、门卫室、开闭所、垃圾池、非机动车棚等公用建(构)筑物。

　　(二)对上下均有围护结构的阳台在围护投影范围内实施封闭。

　　(三)特殊时期因防汛、防疫、抢险等应急工作需要，在物业管理区内临时搭建的设施或建(构)筑物。

　　洛阳市民可对照《方案》划分标准及时自查，若家中存在私搭乱建，应尽快拆除，若发现其他单位或个人存在私搭乱建行为，可拨打所在城市区举报热线(如下)，相关工作人员会尽快前往现场开展认定与整改拆除工作。

　　偃师区：0379-67719007

　　瀍河区：18538368550

　　西工区：0379-62213430

　　洛龙区：0379-65156651

　　0379-65156730

　　0379-65518776

　　涧西区：0379-64918167

　　伊滨区：0379-69660995

　　老城区：0379-63996651

　　龙门园区：0379-65902895

　　孟津区：0379-67920178

　　0379-67918263

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 许红露）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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