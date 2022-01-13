洛阳今年计划办100场以上招聘会 发布企业招聘岗位20万个

今年，在家门口找工作的机会将更多。日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为进一步开展好“万人助万企”活动，有效缓解企业“招工难”与劳动者“就业难”并存的结构性矛盾，洛阳市人社、发改、工信、教育四部门出台重点企业用工保障服务专项行动实施方案。

今年，在家门口找工作的机会将更多。

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为进一步开展好“万人助万企”活动，有效缓解企业“招工难”与劳动者“就业难”并存的结构性矛盾，洛阳市人社、发改、工信、教育四部门出台重点企业用工保障服务专项行动实施方案。

根据方案，今年洛阳要实施六大助企行动，帮重点企业解决用工问题。

助企招聘行动方面，要引导和鼓励劳动力就地就近就业，全年举办100场以上招聘会，为企业发布招聘岗位20万个。

“技能洛阳”行动方面，要围绕洛阳产业发展需求，聚焦关键领域，坚持精准施策，面向企业职工、就业重点群体等各类劳动者，大规模开展职业技能培训，全年完成职业技能培训30万人次，新增技能人才17万人，新培养高技能人才5万人。

方案还提出“共享用工促进计划”，支持企业开展共享用工和余缺调剂合作。具体来说，由洛阳市人力资源和公共就业服务中心依托洛阳人才网、洛阳就业网设立共享用工服务平台，及时发布企业缺工和劳动力富余信息，按需组织专场对接会。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人表示，今年，全市人社等部门还将聚焦风口产业发展，完善用工服务保障制度，通过配备用工服务专员、加强惠企政策宣传、建立用工问题反馈清单等措施，主动服务重点企业用工需求，助力企业平稳健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博 文/图)