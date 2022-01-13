好消息！桂林-洛阳-天津航线已开通

春回大地、天气渐暖，正是出游好时候。2月28日，记者从洛阳北郊机场得知，桂林-洛阳-天津航线目前已开通。
春回大地、天气渐暖，正是出游好时候。2月28日，记者从洛阳北郊机场得知，桂林-洛阳-天津航线目前已开通。
春回大地、天气渐暖，正是出游好时候。2月28日，记者从洛阳北郊机场得知，桂林-洛阳-天津航线目前已开通。
据了解，该航线由桂林航空A320机型运营，每周一、周三、周五、周日执飞，执行日期至3月25日，具体航班时刻为：GT1027桂林07:50—— 10:05 洛阳10:50——12:40天津；GT1028天津13:40——15:40 洛阳16:30——18:40桂林。
记者留意到，桂林-洛阳-天津航线限时执飞。经了解得知，目前，洛阳北郊机场冬春航季进入尾声，该航线属于此类航班，之前，该航线由于疫情一直未能执飞。此次赶在冬春航季结束前限时执飞。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 李征）
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