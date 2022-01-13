即日起，洛阳市民可在支付宝免费领“公交红包”

28日，记者从洛阳市公交集团获悉，即日起，市民可通过支付宝免费领取“公交红包”。

28日，记者从洛阳市公交集团获悉，即日起，市民可通过支付宝免费领取“公交红包”。 28日，记者从洛阳市公交集团获悉，即日起，市民可通过支付宝免费领取“公交红包”。 据了解，公交红包是洛阳市公交集团助力复工复产的惠民措施。每份红包金额为5元，3月10日前可免费领取，每天限量2700份。市民在使用支付宝刷码乘坐公交时可自动抵扣。 领取“公交红包”很简单——打开支付宝，在首页中搜索“复工复产”，按照提示领取即可。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 赵承 张峰）