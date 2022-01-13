陈花容著《云雨蛰龙——千唐志斋藏石百品绳鉴》出版

近日，陈花容著《云雨蛰龙——千唐志斋藏石百品绳鉴》一书由河南美术出版社出版。

近日，陈花容著《云雨蛰龙——千唐志斋藏石百品绳鉴》一书由河南美术出版社出版。

记者获悉，该书精选千唐志斋博物馆所藏的经典墓志碑刻百余品，作者前期在《书法报》连载文章的基础上，又分别进行亮点解读、录文标点、书法赏鉴等深度解析和补充，是千唐志斋文化研究的又一项阶段性学术工程。

全书图文并茂，近40万字，既具有珍贵稀缺的史料价值，又具有独特的文学和书法品评视角。该书的出版对于进一步弘扬“千唐”文化、讲好“蛰庐”故事、推出品牌经典有着重要意义。同时，也为“行走洛阳，读懂历史”的洛阳文旅品牌增添了一项重要的学术成果。

陈花容，现为国家一级美术师、河南省文艺评论家协会副主席、洛阳市文联副主席、民革洛阳市委副主委、千唐志斋博物馆馆长。书法作品曾获中国书法“兰亭奖”一等奖。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)(采访对象供图)