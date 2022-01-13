《河南省绿色建筑条例》明起施行 鼓励设置“空中花园阳台”

记者从洛阳市住建局获悉，《河南省绿色建筑条例》3月1日起将正式施行。

记者从洛阳市住建局获悉，《河南省绿色建筑条例》3月1日起将正式施行。作为我省首部对绿色建筑进行规范的法律条例，对今后我省城镇建筑绿色低碳转型发展具有重要引导意义。

洛阳市住建局相关负责人介绍，绿色低碳转型战略，是省委省政府建设现代化河南的“十大战略”之一。《河南省绿色建筑条例》就是该战略在建筑领域的落实和细化。

按照该条例，今后，城市规划区范围内新建民用建筑应当按照绿色建筑标准进行建设，农村自建住宅除外；大型公共建筑(即单体建筑面积二万平方米以上的公共建筑)和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑、建筑面积大于十万平方米的住宅小区应当按照一星级以上绿色建筑标准进行建设；鼓励其他民用建筑按照一星级以上绿色建筑标准进行建设。