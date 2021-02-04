今晚7点半河南卫视，洛阳正能量“德耀中原”

今晚7点半，“德耀中原”第八届河南省道德模范颁奖仪式将在河南卫视频道播出，河南文明网、大河网、顶端新闻、大象融媒客户端也将同步上线。 资料图片 今晚7点半，“德耀中原”第八届河南省道德模范颁奖仪式将在河南卫视频道播出，河南文明网、大河网、顶端新闻、大象融媒客户端也将同步上线。颁奖仪式分为“助人为乐”“见义勇为”“诚实守信”“敬业奉献”“孝老爱亲”5个篇章，通过播放事迹视频、现场访谈、歌舞等形式，生动再现道德模范的感人事迹和崇高精神。洛阳小红帽志愿者团队负责人付会斌被授予“河南省见义勇为模范”称号，彰显洛阳正能量，请您届时收看。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)