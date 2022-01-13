考生注意！河南省考今起报名确认及缴费

洛阳考生看过来！根据河南省2022年统一考试录用公务员公告，今天开始报名确认及缴费，时间为2月28日9时至3月4日17时。逾期未完成网上报名确认并缴费的，按自动放弃处理。

洛阳考生看过来！根据河南省2022年统一考试录用公务员公告，今天开始报名确认及缴费，时间为2月28日9时至3月4日17时。逾期未完成网上报名确认并缴费的，按自动放弃处理。

报名确认和缴费根据报考职位分别进行。其中，报考省直机关(单位)职位的，在河南人事考试网进行；报考省辖市及以下职位的，在相关省辖市考试录用公务员工作专用网站进行。

根据省财政、物价部门批准的收费标准，报考者按每人每科30元缴纳笔试考务费。建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员可免缴笔试考务费，具体事项直接与省、市有关人事考试机构联系。

已确认并缴费的报考者，于2022年3月22日9时至3月27日9时30分期间，登录报名确认网站自行下载打印准考证。⑥