洛阳启动食品安全专项行动 涉及冷链食品、学校供餐、网络配餐

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至12月，洛阳在全市范围内开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，切实维护食品安全全域全年稳定。

进口冷链食品应全部纳入“豫冷链”系统监管；全面排查学校食堂和校外供餐单位、校园周边食品经营者存在的食品安全风险隐患；聚焦网络订餐、生鲜配送领域线上线下同步排查……

记者今日从洛阳市市场监管局获悉，即日起至12月，洛阳在全市范围内开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，切实维护食品安全全域全年稳定。

按照相关部署，专项行动坚持以“四个最严”为遵循，突出问题导向、以点带面全面深入排查食品安全风险隐患，强化整改落实，解决突出问题，严惩违法行为，聚焦容易引发系统性、区域性风险的重点领域、重点环节、重点主体，着重从八个方面排查风险隐患，解决突出问题。