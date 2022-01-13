洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

阵风7到9级！刚刚，洛阳市气象台发布大风蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 11:33

　　洛阳市气象台2月28日10时55分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，我市主城区、孟津区、偃师区、新安、洛宁、宜阳、伊川、汝阳、嵩县有5级左右西北风，阵风7到9级，请加强防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

　　2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

　　4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

　　5.有关部门和单位注意森林等防火。（来源：气象洛阳）⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 期待！快递巨头韵达集团在洛阳建设区...
  • 洛阳市委常委会召开会议 研究这些重要...
  • 普京：俄方战略威慑力量转入特殊战备状态
  • 洛阳高校宿管阿姨连续3年“接单” 为...
  • 绿色拆解 变废为宝【组图】
  • “最早的中国”在哪里？听听学术大咖...
  • 汝阳县柏树乡枣林村：不负春光育苗忙...
  • 今年，洛阳将举办一系列精彩篮球赛事...
  • 省委第三生态环境保护督察组洛阳市见...
  • 洛阳交警编唱《三四轮嗨歌》 宣传“电...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    春满朱樱

    梅园写生

    游秣陵杏花村

    余晖映照上阳宫广场
    /美国堪萨斯城见闻--放河灯
    /迎春花，灿灿黄 ……
    /寺坡山村－中国传统古村落
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605