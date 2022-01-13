网友建议洛阳地铁调整行车间隔时间 轨道交通集团：正在研究

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早上上班高峰期，人流量较大大，时间紧，能否对早高峰地铁的行车间隔时间做出调整？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早上上班高峰期，人流量较大，时间紧，能否对早高峰地铁的行车间隔时间做出调整？

洛阳轨道交通集团回复：洛阳市轨道交通综合考虑了线路客流、服务水平、市民出行特征、列车满载率等因素，目前1号线工作日期间低峰时段6:30～7:30，行车间隔15分钟，早高峰时段7:30～9:30，行车间隔7分钟；2号线工作日期间平峰时段6:30～7:00，行车间隔10分钟，早高峰时段7:00～9:30，行车间隔8分钟。我司正在研究运营组织优化方案，计划在牡丹节之前对现有的运营组织进行调整，最大限度的满足广大市民的出行需求。

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