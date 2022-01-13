@洛阳人，明天起这些新规将影响你我生活

@洛阳人，明日起将有一批新规施行，关系到我们生活的方方面面，一起来看看吧。

@洛阳人，明日起，将有一批新规施行，关系到我们生活的方方面面，一起来看看吧。

2021年度个人所得税综合所得汇算清缴开始

2021年度个人所得税综合所得汇算清缴启动，办理时间为2022年3月1日至6月30日。

不得利用算法对消费者实施不合理价格差别待遇

《互联网信息服务算法推荐管理规定》3月1日起施行。明确不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇。

民事诉讼可在线进行

《人民法院在线运行规则》3月1日起施行。明确当事人及其代理人按照依法、自愿、合理的原则，可将诉讼、调解等环节由线上转为线下，或由线下转为线上进行；人民法院在线运行方式支持部分参与者采用线上、其他参与者采用线下的方式参与诉讼、调解等活动。民事诉讼活动通过信息网络平台在线进行的，与线下诉讼活动具有同等法律效力。

专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围

银保监会印发《关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知》规定，3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

《中华人民共和国医师法》施行

《中华人民共和国医师法》3月1日起施行，其中明确规定每年8月19日为中国医师节。医师法还明确，在尚无有效或者更好治疗手段等特殊情况下，医师取得患者明确知情同意后，可以采用药品说明书中未明确但具有循证医学证据的药品用法实施治疗。

医疗机构检查检验结果互认

《医疗机构检查检验结果互认管理办法》3月1日起施行，明确医疗机构应按照相关原则，开展检查检验结果互认工作。

《特种设备事故报告和调查处理规定》施行

《特种设备事故报告和调查处理规定》3月1日起施行。特种设备发生事故后，事故现场有关人员应当立即向事故发生单位负责人报告；事故发生单位的负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县级以上市场监督管理部门和有关部门报告。⑥