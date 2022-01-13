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这住房条件苏轼都羡慕（下）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:55

　　上篇说到，洛阳加快建设青年友好型城市，推出青年公寓、青年驿站，给来洛创业的青年提供住房保障，帮助他们解决实际问题。

　　古人就没这么幸运了。唐宋时期，洛阳、汴梁等一线大城市寸土寸金，房价极高，即便是白居易、苏轼这样有公职、有固定收入的名人，年轻时也都买不起房子，不得不租房生活。

　　古时候的房价到底有多高？说出来吓你一跳！

　　宰相都得租房住

　　古人买房，必须通过房地产中介，私下交易是违法的，被官府逮住了麻烦很大。

　　古时候的房地产中介机构名唤“庄宅牙行”，中介人俗称“中人”“牙人”，两头牵线，估算房价、地价，协商交易，抽取佣金。

　　《宋刑统》规定，宋朝人买卖房产必须让房地产中介代办，不然有可能被官府抓起来问罪，遭受和盗贼一样的刑罚，涉案金额越高，处罚越重。北宋初年，偷50尺布劳改一年，私下买卖一套房估计得把牢底坐穿。

　　官府管得这么严，可不是为了给房地产中介撑腰，而是为了给朝廷捞钱，保障国库收入。

　　宋代时，在洛阳买一套房子，不但得交房产费，还得交房屋契税及其他杂七杂八的费用，譬如签合同得交“契纸钱”，盖章得交“朱墨头子钱”，过户得交“掘钱”。

　　契税是政府强制收取的一种交易税，税额一般按交易额的百分比收取。

　　《册府元龟》里说，五代后唐时期，京城洛阳人“买卖庄宅，官中印契，每贯抽税契钱二十文”。

　　宋朝的契税税率上蹿下跳，有时按2%、4%收取，有时按6%、10%乃至15%收取。买房者为了逃税，常常绕过官方私下找卖主。

　　朝廷为了保障税收，便立法强制百姓通过房地产中介交易房产，并要求房地产中介定期上报不动产交易记录，协助官府催缴契税。

　　本来京城的房价就贵，契税又高得离谱，导致大部分人都买不起房子。《朱子语类》里说，北宋时期，从西京洛阳到东京汴梁，“百官都无屋住，虽宰执亦是赁屋”，就连宰相都得租房子住。

　　住酒店都没这么贵

　　宋朝官员不买房，房价高是其一，其二则是官场变动大，官员经常调动，买房定居不现实。高官就算有府邸，所有权也不归自个儿——伴君如伴虎，倘若皇帝翻脸，房产就得充公。还是租房或者住宿舍划算。当时有个叫店宅务的机构，可以帮官员解决租房问题。

　　史书里说，宋神宗执政年间，汴梁城有公租房一千多间，每间房屋的月租费大概是170文。

　　《宋史》记载，北宋不同阶段物价波动很大，有些时候“每斗(米)折钱三十文”，换算下来，当时的一文钱相当于一两元人民币。以此推算，北宋公租房的月租费相当于几百元人民币。

　　北宋官员薪酬待遇挺好，芝麻官每月也能挣几千文钱，租一间公租房不成问题。问题是公租房的小宿舍只适合单身汉住，而北宋官员习惯“聚族而居”，家里几十口人，小宿舍根本住不下。

　　要找个大宅子，安置父母妻儿、丫鬟仆人，就得花很多银子。

　　史载，唐代东都洛阳、西京长安的高档宅院，按日租赁，“以万钱独赁房一日夜”，一万钱只能租一天一夜。

　　北宋比唐代便宜一些，“僦一日而得千钱”，租一天1000文，也可以按月算租金，“月收僦值可及十五千”，月租费可达15000文。

　　举个例子：北宋官员李崇贵租钱“日五百”，每天付房租500文，这已经是打折价了；御史中丞胡宗愈“每月僦钱十八千”，每月花18000文租房子，也算“批发价”。

　　这么多钱是啥概念呢？北宋的熟练工匠每天只能挣17文，普通工匠收入更低。高级官员一天的房租，顶普通百姓奋斗个把月的收入，可见那时各阶层收入差距之大。

　　怪不得在洛阳过惯好日子的欧阳修到了汴梁以后，只能在陋巷租“老破旧”房屋栖身，好房子的租金比酒店还贵，他实在消费不起呀！

　　皇家也来“薅羊毛”

　　古代的租房大军主要由外来商人、赶考文人、小手工业者等城市流动人口组成。穷人租不起好房子。

　　唐宋时期，洛阳、汴梁等大城市人口密集，房源紧张。武则天在位时，神都洛阳是科举考试的考场所在地，每逢考期，各地学子进京赶考，洛阳城内外的出租房、客栈供不应求，一天一个价。

　　北宋宰相晏殊见包租公“躺着赚钱”十分眼红，也想分一杯羹。他在京城圈占官地，盖房租赁，大赚特赚，引得坊间议论纷纷，老百姓都骂高官太贪、太俗，光会挣“痴钱”。

　　“痴钱”真香，天子也想捞一笔。

　　北宋店宅务所收的租金，其实都进了皇家的腰包。史载，店宅务“以所收钱供禁中脂泽之用，日百千”，皇家包租公刮地皮收来的房租，都用作后宫佳丽的脂粉钱了。

　　上梁不正下梁歪，找谁说理去？(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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