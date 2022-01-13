洛阳72个健康乡镇、村庄、单位获省级命名表彰

记者从市有关部门获悉，省爱卫会近日命名2021年度河南省健康乡镇、健康村庄、健康单位，其中洛阳市共上榜72个。

记者从市有关部门获悉，省爱卫会近日命名2021年度河南省健康乡镇、健康村庄、健康单位，其中洛阳市共上榜72个。

据悉，依照《河南省健康乡镇健康村庄健康单位评审与管理办法》等有关规定，省爱卫办组织专家对全省新申报的健康乡镇、健康村庄、健康单位进行了集中抽查，提出综合评估意见，并按有关程序向社会进行公示。经研究，省爱卫会同意命名66个乡镇为“河南省健康乡镇”、148个村庄为“河南省健康村庄”、441个单位为“河南省健康单位”。

命名文件指出，希望被命名的乡镇、村庄、单位积极发挥示范引领作用，持续加大乡镇、村庄和单位基础设施和公共卫生环境设施投入力度，落实长效卫生健康管理机制，进一步提高当地群众健康素养和全民健康水平。

2021年度河南省健康乡镇，洛阳市入选6个，分别为洛龙区翠云路街道、洛龙区太康东路街道、洛龙区科技园街道、新安县南李村镇、洛龙区龙门街道、新安县青要山镇。

2021年度河南省健康村庄，洛阳市入选9个，分别为新安县南李村镇江村、洛龙区开元路街道办事处龙泰社区、新安县南李村镇荒坡村、洛龙区大学城社区、新安县南李村镇懈寺村、关林街道办事处石油社区、新安县南李村镇王坟村、洛龙区开元路街道办事处龙瑞社区夜叉磨村、新安县南李村镇石渠村。

2021年度河南省健康单位，洛阳市入选洛龙区纪律检查委员会等57个单位。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）