洛阳市总工会获5项省级先进单位荣誉

昨日，记者从市总工会获悉，市总工会获评2021年度河南省工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位、基层工会组织建设先进单位。 昨日，记者从市总工会获悉，市总工会获评2021年度河南省工会工作先进单位、乡村振兴劳模出彩工作先进单位、困难职工帮扶工作先进单位、劳动领域维护政治安全工作先进单位、基层工会组织建设先进单位。 2021年，市总工会开展“基层一线当工人”“工会进万家”“万人助万企”活动，组建劳模、工匠、工会干部宣讲团，累计开展“中国梦·劳动美”主题教育活动和党史学习教育1327场；建立突出劳模和工匠人才创新工作室联盟，开展“五赛一争”劳动和技能竞赛，先后带动100余万名职工参与，提升1.75万人技能水平，举办线上线下招聘洽谈会158场，发放小额借款140万元，帮助2.87万人就业创业；实施劳模助力乡村振兴出彩行动，打造产业示范基地53个，服务515个村庄34万余人；创新开展“尊法守法、携手筑梦”公益法律服务行动；常态化帮助718户城镇困难职工解困脱困，为全市1.1万名环卫工人提供免费爱心早餐，筹集“金秋助学”资金1728万元，帮助困难学子4166人，为环卫工人、一线特岗职工、困难职工等提供免费健康体检，新建“户外劳动者驿站”60个、公交车“流动妈咪小屋”871个；新建工会组织735家，吸引新业态就业人员积极参与，发展会员6.2万名。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东)