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洛阳钼业发布2021年度业绩预增公告 有望实现历史性突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:37

　　日前，在洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)的三道庄矿区，数十台无人驾驶的纯电动运输车在矿区忙碌着。

　　而在洛阳钼业矿山公司智能管控中心，技术人员王俊峰正坐在办公室里，远程遥控操作着挖掘机、运矿车等各种采矿装备。

　　“在办公室里开挖掘机采矿，这在以前可是想都不敢想。”王俊峰说。

　　2019年，洛阳钼业牵手华为，在全国率先将5G技术应用在无人矿山领域，开启了国内智慧矿山新时代。从一家传统矿业成长为业务遍布全球的千亿级民营企业，坚持以创新引领发展，洛阳钼业正奋战2022年开门红。

　　近日，从洛阳钼业传来好消息。其发布2021年度业绩预增公告，预计2021年实现归母净利润47.04亿元到51.23亿元，与上年同期相比增加102%到120%，有望创造公司历史最佳业绩。

　　2021年，面对主要金属价格上扬的良好市场机遇，洛阳钼业抓紧扩大产能，同时持续推进降本增效工作，多措并举克服原材料上涨带来的不利影响，主要经济指标表现优异。尤其是刚果(金)铜钴矿扩产项目克服疫情等多重不利因素影响，于2021年7月建成投产，9月达产，每日矿石处理量增加1万吨，铜钴产量同比均显著提高。同时，公司旗下金属贸易平台埃珂森完成金属贸易量650万吨，同比增长22%，再创历史最高水平。

　　记者了解到，目前，洛阳钼业有多个重要项目在建。投资额25.1亿美元的TFM混合矿项目正在加紧建设，预计2023年投产后铜年均产量增加20万吨、钴年均产量增加1.7万吨。同时，KFM地表清矿等工作也在正常推进。两个项目投产后，洛阳钼业铜钴产能将得到大幅提升。

　　洛阳钼业相关负责人表示，今年，随着公司旗下多个世界级项目加速建设，新能源金属产业链布局不断完善，将为公司打造“受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”提供新的动力。洛阳钼业也将加大科技创新力度，以科技引领绿色发展，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 周星）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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