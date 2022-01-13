廉政勤政提醒成为“治未病”的重要抓手

“值此2022年春节来临之际，洛阳市纪委监委谨向全市广大党员干部致以诚挚的问候和美好的祝福，希望广大党员干部发挥表率作用，守牢廉洁底线、传承优良家风、共度祥和春节。”这是市纪委监委2022年1月28日在《洛阳日报》上刊发的致全市党员干部的廉洁过节公开信部分内容。

“值此2022年春节来临之际，洛阳市纪委监委谨向全市广大党员干部致以诚挚的问候和美好的祝福，希望广大党员干部发挥表率作用，守牢廉洁底线、传承优良家风、共度祥和春节。”这是市纪委监委2022年1月28日在《洛阳日报》上刊发的致全市党员干部的廉洁过节公开信部分内容。

廉政勤政提醒，是给广大党员干部打“预防针”，也是给广大党员干部送“大礼”，送去的是一口价值不菲的警钟。

《洛阳市纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法(试行)》(简称《操作办法》)提出，要完善廉政勤政提醒制度，紧盯廉政风险一级、二级地方单位和廉政风险等级高的岗位，管住关键事、管在关键时、管到关键处，及时提醒、反复提醒、防患未然，让党员干部时刻保持警醒、守牢底线、干净干事。

《操作办法》要求，把握提醒时机，在腐败和不正之风易发多发的时间节点，应当进行廉政勤政提醒。《操作办法》将其归纳为五类情形，分别是：元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日前，党委、人大、政府、政协换届和区划调整、机构撤并等涉及人事调整前，招录招聘等集中选人用人工作启动前，市级以上重点项目立项、招投标、手续办理、开工等关键节点前和其他需要提醒的时间节点。

《操作办法》对提醒责任也进行了明确，要求纪检监察机关“治未病”统筹部门负责提醒市级领导干部、县处级领导干部、廉政风险等级高的岗位科级干部。监督检查室会同县区纪委监委、市纪委监委有关派驻(出)机构负责提醒市级以上重点项目涉及的招投标、建设、施工、监理等企业负责人和党员干部，以及廉政风险等级高的中介机构、行业协会等社会组织负责人。

《操作办法》在全市各地得到了深入贯彻，廉政勤政提醒已经成为各地“治未病”的重要抓手。

2月22日，老城区委对新招录的50余名高层次人才开展任前廉政谈话和廉政警示教育。“我由衷感谢党组织的这次警示教育和廉政谈话，让我们能走得更稳、走得更远、走得更坚定。”高层次人才代表刘继业道出了心声。

“职务晋升及轮岗交流是新的机遇和挑战，大家一定要把纪律和规矩挺在前面，始终坚持秉公用权，自觉培育良好家风，做政治信念坚定、遵规守纪的明白人。”日前，市纪委监委驻市人社局纪检监察组对提拔交流的干部进行集体廉政谈话，纪检监察组负责人对大家这样说。

2月14日，市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组召开“治未病”工作座谈会，市纪委监委监督检查室相关负责人在会上对市生态环境局、市水利局负责同志及相关业务科室负责人进行了廉政提醒。此次座谈会围绕“立足监督主责，持续做好‘治未病’工作”主题开展，对监督预防“治未病”的重要性等进行了阐述，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

市纪委监委相关负责人介绍，《操作办法》对廉政勤政提醒方式也作出规定，一般包括通过市党政办公平台或通信运营商平台，向全市县处级领导干部和其他重点人群发送提醒短信；在市县纪委全会、市直单位年度工作会、行业和企业年会现场，发放廉洁从政“公开信”或遵纪守法“提醒书”等。在具体实施过程中，也可根据实际需要，采取一种或多种方式，进行一次或多次提醒。

“廉政勤政提醒是一剂纠偏扶正、除垢去腐的良药，它能及时发现、快速剔除个人身上存在的各种弊病。同时，通过完善廉政勤政提醒制度，实现对广大党员干部的及时提醒、反复教育，使之自觉支持监督、接受监督,习惯在监督下工作和生活。”市纪委监委上述负责人表示，廉政勤政提醒能够让党员领导干部及时调整工作思路和方法，避免造成工作中的失误、错误，对个人来说是一种保护、一种关爱，对工作来说是一种支持、一种负责，“治未病”离不开廉政勤政提醒。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）