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洛阳2022年“金银合作”工作会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:30

　　25日，全市2022年“金银合作”工作会召开，评价去年合作银行住房公积金相关业务，部署今年重点工作。

　　记者在现场了解到，2021年，我市新增缴存单位1122家、职工14304人，较上一年度增长20.06%；16家住房公积金合作银行全年归集资金78.71亿元，较上一年度增长8%。我市通过银行、市住房公积金管理中心为全市13230户缴存职工发放个贷资金52.50亿元，为1196户借款职工发放公积金贴息贷款4.54亿元。截至2021年年末，全市“群众家门口的公积金”银行网点达到130个。

　　会议要求，2022年，要充分发挥银行点多面广优势，紧盯新市民群体和“规上企业、重点项目”等重要扩面资源，发挥合力做好扩面挖潜工作，推动县区建制扩面工作实现新突破；持续推进城市老旧小区改造和既有住宅加装电梯提取公积金业务；充分发挥《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》政策效果，助力青年友好型城市建设；鼓励农业转移人口、个体工商户、自由职业者自愿建立住房公积金账户。

　　住房公积金管理部门要加强与银行的联系沟通，持续推动“群众家门口的公积金”服务提升；继续落实“跨省通办”要求，实现95%以上业务网上办理；持续开展“万人助万企”活动。

　　会议现场，市住房公积金管理中心公布了对16家合作银行2021年相关业务的评价结果，前三名分别是中国银行洛阳分行、工商银行洛阳分行、建设银行洛阳分行。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高峰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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