前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛解读资本运作和产业投融资

迈进新发展阶段，创新是引领发展的第一动力。市委明确提出，坚持以创新引领发展主战略，强调“把创新落到产业上、把产业落到风口上”。其中，培育风口产业，发展创新型经济，离不开资本市场的“源头活水”，而资本运作恰恰是洛阳产业发展的突出短板和弱项。

迈进新发展阶段，创新是引领发展的第一动力。市委明确提出，坚持以创新引领发展主战略，强调“把创新落到产业上、把产业落到风口上”。其中，培育风口产业，发展创新型经济，离不开资本市场的“源头活水”，而资本运作恰恰是洛阳产业发展的突出短板和弱项。

如何用好资本市场特别是创投基金的力量，培育壮大一批风口企业，在创新发展赛道上乘风而起？26日，中国证券投资基金业协会副会长、前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛受邀在市委理论学习中心组集体学习中作专题辅导报告，深入浅出地为广大干部上了一堂资本运作的公开课。

“追求创新是新时代的主旋律，创新创业需要资本和创投的赋能。”靳海涛开宗明义。创新成就经济和产业的“中国梦”，也成就无数的“企业梦”。金融是现代经济的核心。保持经济平稳健康发展，一定要把金融搞好，通过积极规范发展多层次资本市场，疏通金融进入实体经济的渠道。

当前，我国已经形成了涵盖主板、创业板、科创板、北交所、区域性股权交易市场以及创投、私募股权投资等板块的多层次资本市场体系。企业借力资本市场，可以在融资便利、吸引人才、市场并购、规范运作、资产增值、品牌效应等方面实现综合跃升。

“在多层次资本市场体系中，创投是最适合创新创业和新兴产业实际需要的融资方式。”靳海涛说。创投基金以高新技术、高成长、高不确定性的中小创业企业为投资对象，往往在企业初创期和成长期介入，投资后不具体参与经营，而且具有足够耐心。从投资回报看，单个项目投资风险高，但整体上属于“低风险、中高收益”。

靳海涛进一步指出，创投的商业本质是“靠成功覆盖失败”，通过分散投资，降低资产组合的整体风险，进而获得良好的回报率。也就是说，成功的项目回报是本金的多倍，失败的亏损顶多是本金的全部，一个项目的成功可以覆盖多个项目的失败。因此，创投的活跃度，也成为区域创新环境的风向标。哪个区域股权投资活跃，哪个区域的创新生态就更完善，创新企业就更愿意在当地聚集发展。

在创投领域，除了市场化创投基金，政府引导基金也不可或缺。靳海涛说，过去，政府用财政资金扶持企业，多是采用无偿扶持、贷款贴息等方式，但这种“撒胡椒面”的扶持模式实际效果不甚明显，而政府引导基金就是把这些分散的资金聚集起来，集中支持产业发展。

针对两者的差异，靳海涛分析说，市场化创投基金的优势在于善于敏锐捕捉创新赛道的新趋势，进而精准遴选投资项目。而政府引导基金的宗旨在于扶持产业发展，并非追求自身投资的直接回报。对此，建议加强政府引导基金与市场化创投基金的合作，通过多种让利模式，吸引更多优秀市场化创投机构落户，进而引进培育更多高成长性企业，实现共赢发展。

据悉，作为全国创投领域的领军者，前海方舟资产管理有限公司已经在洛设立了前海科创发展基金，并在短期内完成了8个项目、共计2.45亿元的投资决策和出资。靳海涛表示，下一步将继续扩大洛阳基金规模，并带动其他基金在洛投资，充分发挥以资招商的优势，集聚更多创新型企业，积极助力洛阳在创新发展赛道上乘风而起。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）