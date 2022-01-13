“金奖”果农有了新目标

25日一早，洛宁县上戈镇纸坊村果农郑麦亮急匆匆地赶到镇政府，他在门前踱来踱去，等着干一件事——领奖。

25日一早，洛宁县上戈镇纸坊村果农郑麦亮急匆匆地赶到镇政府，他在门前踱来踱去，等着干一件事——领奖。

当天，2021年中国好苹果大赛颁奖典礼暨苹果产业高质量发展论坛(洛宁)在上戈镇举行，活动由市农业农村局和洛宁县政府共同主办。

活动一开始，便向在2021年中国好苹果大赛中分别获得金奖、银奖、优胜奖、十佳果品品牌奖、最佳组织奖的果农、果业公司等获奖者颁奖。郑麦亮领的是金奖，洛阳独此一个。

郑麦亮家原有5亩苹果树，种了十几年，从前种苹果全凭老一辈传授的经验，产量低、果子小。近些年，一批批农业专家来到上戈镇，手把手教果农种植现代化苹果树，什么时间打药、如何处理果树伤口……按照专家教的方法，郑麦亮精心照料每一棵果树，汗水可没少流。

功夫不负有心人。郑麦亮家去年收获的苹果个个水分足、口感佳，颜值还高，不仅卖了好价钱，还得了金奖。尝到现代化农业甜头的郑麦亮准备再多学点新技术，让新种的20亩苹果树结出更甜、更美的果子。

和郑麦亮的果园一样，近年来，我市苹果产业也在向现代化转型。目前，全市苹果栽培33.5万亩，年产量35.7万吨。其中，洛宁县苹果栽培28.5万亩，年产值达15亿元，苹果产业已经成为洛宁第一特色产业，成为乡村振兴的主导产业、富民产业。

加快推进乡村全面振兴，要不断提高农业发展质量效益。未来，我市将调优苹果品种结构，引进“瑞香红”“瑞雪”“瑞阳”等苹果新品种，加快推进规模化、标准化、绿色化、品牌化、休闲化，通过一、二、三产业融合发展，不断满足市场需求，实现农业增效、农民增收。

令郑麦亮欣喜的是，当天的活动现场，他还见到了国家苹果产业体系岗位专家、河北农业大学教授曹克强，国家苹果产业体系岗位专家、西北农林科技大学教授赵政阳等专家。他们现场传经送宝，台下的果农们纷纷记下专家们带来的种苹果秘诀。

听完讲座，郑麦亮有了一个新目标。“以后，咱也得当现代化果农。”他拍着胸脯说。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 金曦 通讯员 田玉广)