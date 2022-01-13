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洛阳各县区强化生态文明建设 加快绿色低碳转型（从县区经济工作会议看绿色低碳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:29

　　2021年，我市县级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。今年，我市的这一目标没有改变。这样的底气，来自始终坚持以人民为中心的发展思想，来自改善生态环境的坚定决心。

　　今年我市《政府工作报告》对生态文明建设进行了着重部署：坚决遏制“两高”项目盲目发展，确保PM10、PM2.5、优良天数“两降一升”，常态化推进河湖“清四乱”、提升黄河湿地国家级自然保护区综合治理水平、提高绿色矿山建设水平……一系列重点部署，目的是让蓝天白云、绿水青山成为常态，让人民群众享受更多生态文明福祉。

　　生态文明建设的部署需要落实落细，我市各县区经济工作会议对此进行了详细安排。

　　改善生态环境，离不开生态修复。栾川县委经济工作会议提出，要加快推进淯河上游废弃矿山修复，完成修复面积800亩以上，同时加强绿色矿山建设，今年力争新创建省级绿色矿山3家以上。宜阳县委经济工作会议也对生态修复作出部署，提出要以创建国家级生态示范县为契机，严格执行生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”制度，强化刚性约束，加快生态修复。洛宁县委经济工作会议提出，要坚持绿色发展，实施华泰、君龙、中河银矿等一批探矿和综合利用项目，统筹推进发恩德、永宁有色科技等企业加快实施“三大改造”，从源头上使产业结构变“优”、发展模式变“绿”。

　　洛龙区委经济工作会议提出，要认真落实省、市碳达峰碳中和部署，全面对接融入碳排放统计核算体系，加快“四大结构”调整，推进减污降碳、水资源循环利用、废物交换利用。嵩县县委经济工作会议提出，要严格落实“两个最严决定”，高质量建设绿色矿山，实现矿山与自然生态环境相谐调。把伊河、汝河、白河、陆浑水库的生态环境修复作为重点，严禁私拉乱采，积极推进环湖临岸建筑拆迁退让、复绿复垦，推进水、湖、山、林等有机融合。

　　环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。偃师区委经济工作会议提出，要坚持生态优先、绿色发展，以创建省级生态示范区为引领，持续打好污染防治攻坚战，常态化开展“散乱污”企业动态清零，确保全年空气质量、优良天数达到洛阳市定目标。宜阳县委经济工作会议则提出，要打好扬尘污染治理、臭氧污染防治、柴油货车淘汰、全域禁煤等“八大攻坚战”，确保PM10、PM2.5、优良天数3项主要指标持续向好，争创环境空气质量二类达标县。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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