将“病有良医”的步子迈得更快（洛谭说事）

河科大二附院等两家医院升格三甲医院，偃师人民医院等4家医院晋升三级医院，呼吸和中医骨伤科两个国家区域医疗中心或正式落地或稳步推进……看晚报，2021年，一批医疗机构“段位”见涨，令人对洛阳的医疗水平更有底气。

河科大二附院等两家医院升格三甲医院，偃师人民医院等4家医院晋升三级医院，呼吸和中医骨伤科两个国家区域医疗中心或正式落地或稳步推进……看晚报，2021年，一批医疗机构“段位”见涨，令人对洛阳的医疗水平更有底气。

医疗水平关乎着每一个人的生命健康。相较群众对好医院好医疗的需求和期待，洛阳的优质医疗资源总量特别是三甲医院比较少，市区医疗水平和省会有差距，县区和市区也有差距，导致有的人跑省城找专家，有的人跑市区找大医院。在某种意义上，群众“看病难”是找专家、找好医院“看病难”。推动优质医疗资源扩容提质，是缓解老百姓“看病难”的当务之急。

近年，洛阳把人民健康摆在“优先”位置，加快建设省第二儿童医院等一批重点医疗卫生项目，医疗机构提质升级动作一个接着一个，从成功创建多家市县三甲和三级医院，到引进西安交通大学洛阳国家呼吸区域医疗中心，一块块金字招牌，意味着洛阳的医疗水平在不断提高，将享有更多的科研项目资源，吸引更多优质资源和高层次人才。应当看到，当前洛阳的医疗卫生事业虽然正处在快速上升期，但跟城市发展定位与市民期待还有差距。作为一个拥有700万人口的副中心城市，洛阳现有7家三甲医院，虽然数量上不算少，但在质量上仍需“补课”。

医疗的崛起需要历史积淀，洛阳需要时间去追赶，但步子要加快。未来几年，洛阳将持续扩容优质医疗资源，高质量建设呼吸和中医骨伤科两个国家区域医疗中心，争取国家中医脑病区域医疗中心落地，还将以河科大一附院等三甲医院为核心组建4个城市医疗集团，推行分级诊疗，加快头部医疗资源下沉社区和农村。可以预期，洛阳必将交出更多“病有良医”的优异答卷，让“大病不出市，一般病不出县”成为现实！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）