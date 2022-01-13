洛阳春季烟叶工作全面展开

春来洛宁，目之所及尽是生机。眼下，全市2022年春季烟叶生产工作全面展开，洛宁县河底镇新开辟的2000亩烟薯轮作示范区内机器轰鸣、烟农挥锹，一派繁忙景象。

春来洛宁，目之所及尽是生机。眼下，全市2022年春季烟叶生产工作全面展开，洛宁县河底镇新开辟的2000亩烟薯轮作示范区内机器轰鸣、烟农挥锹，一派繁忙景象。

“去年种了20亩，收入11万元。”在烟田里，47岁的当地烟农魏军伟停下手里的活计，笑呵呵地告诉记者，去年形势好，他尝到了甜头，信心大增，今年准备把自家烟叶种植面积扩大到80亩。他说，不光是好形势，如今烟站从起垄、育苗、种烟直到卖烟都有一套好制度，而且，技术人员会经常到田间地头进行技术指导，这给了他很大信心。

河底烟站站长卫豫阳介绍，河底镇多丘陵，传统的经济作物是烟叶和红薯，因此发展大规模烟薯轮作有基础。去年，当地整合2000亩土地上马烟薯轮作示范区项目。该项目实现统一供苗、统一技术指导、统一田间管理、统一组织收购，并配套建设滴灌设施、新式炕房及1000平方米的分拣车间等，当年8月便基本实现千亩烟叶、千亩红薯轮作种植。通过“公司+合作社+农户”模式，未来示范区每年可带动1500人就地务工，人均收入1万元。

记者从市烟草专卖局(公司)了解到，目前，烟田起垄、精准施肥、大棚育苗等工作已经开始。该局要求各县区烟草部门组织相关技术人员对育苗作业流程、育苗操作要求、育苗管理规范和烟田春季施肥起垄盖膜技术规范进行讲解；按照育苗操作技术标准，严把育苗数量关、品种关、质量关、进度关、管理关；精准施肥，趁墒盖膜；3月底前，实现烟田100%起垄。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 蔡璐)