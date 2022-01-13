洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳春季烟叶工作全面展开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.28 08:20

　　春来洛宁，目之所及尽是生机。眼下，全市2022年春季烟叶生产工作全面展开，洛宁县河底镇新开辟的2000亩烟薯轮作示范区内机器轰鸣、烟农挥锹，一派繁忙景象。

　　“去年种了20亩，收入11万元。”在烟田里，47岁的当地烟农魏军伟停下手里的活计，笑呵呵地告诉记者，去年形势好，他尝到了甜头，信心大增，今年准备把自家烟叶种植面积扩大到80亩。他说，不光是好形势，如今烟站从起垄、育苗、种烟直到卖烟都有一套好制度，而且，技术人员会经常到田间地头进行技术指导，这给了他很大信心。

　　河底烟站站长卫豫阳介绍，河底镇多丘陵，传统的经济作物是烟叶和红薯，因此发展大规模烟薯轮作有基础。去年，当地整合2000亩土地上马烟薯轮作示范区项目。该项目实现统一供苗、统一技术指导、统一田间管理、统一组织收购，并配套建设滴灌设施、新式炕房及1000平方米的分拣车间等，当年8月便基本实现千亩烟叶、千亩红薯轮作种植。通过“公司+合作社+农户”模式，未来示范区每年可带动1500人就地务工，人均收入1万元。

　　记者从市烟草专卖局(公司)了解到，目前，烟田起垄、精准施肥、大棚育苗等工作已经开始。该局要求各县区烟草部门组织相关技术人员对育苗作业流程、育苗操作要求、育苗管理规范和烟田春季施肥起垄盖膜技术规范进行讲解；按照育苗操作技术标准，严把育苗数量关、品种关、质量关、进度关、管理关；精准施肥，趁墒盖膜；3月底前，实现烟田100%起垄。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 蔡璐)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 期待！快递巨头韵达集团在洛阳建设区...
  • 洛阳市委常委会召开会议 研究这些重要...
  • 普京：俄方战略威慑力量转入特殊战备状态
  • 洛阳高校宿管阿姨连续3年“接单” 为...
  • 绿色拆解 变废为宝【组图】
  • “最早的中国”在哪里？听听学术大咖...
  • 汝阳县柏树乡枣林村：不负春光育苗忙...
  • 今年，洛阳将举办一系列精彩篮球赛事...
  • 省委第三生态环境保护督察组洛阳市见...
  • 洛阳交警编唱《三四轮嗨歌》 宣传“电...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    春满朱樱

    梅园写生

    游秣陵杏花村

    余晖映照上阳宫广场
    /美国堪萨斯城见闻--放河灯
    /迎春花，灿灿黄 ……
    /寺坡山村－中国传统古村落
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605