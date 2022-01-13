洛阳今日阴天转多云 气温3℃到18℃

今日洛阳阴天转多云，偏南风转西北风4级左右，气温3℃到18℃。 刚刚过去的双休日，天气晴暖，公园里的红梅盛开，玉兰花含苞待放，小鸟在树丛中觅食鸣叫，一片春意融融的景象。 中国天气网预报，今天，在我国北方，随着冷空气上线，华北北部等地将率先降温，随后降温会蔓延到华南地区，累计降温幅度普遍有4℃到8℃，局地降幅在10℃以上。 值得注意的是，目前，全国大部分地区早晚气温仍然很低，未来3天，京津冀、陕西、山东等地昼夜温差将不断拉大，部分地区温差超过10℃，局部地区温差甚至达到15℃。提醒公众注意根据气温变化及时添衣保暖，谨防感冒。 省气象服务中心预计，今天我省中西部阵风可到六七级，请注意防范；明天，全省大部分地区气温较前期下降6℃到8℃。 来看看最近几天的天气预报。市气象台根据最新气象资料分析，我市气温略偏高，今日前后及3月4日受西路冷空气影响，风力较大，气温下降，其他时段以晴好天气为主。 具体预报如下—— 今天(2月28日)：阴天转多云，偏南风转西北风4级左右，气温3℃到18℃。 3月1日(周二)：多云到晴天，西北风4级左右，气温3℃到12℃。 3月2日(周三)：晴天间多云，气温1℃到16℃。 3月3日(周四)：晴天到多云，气温2℃到18℃。 3月4日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温3℃到16℃。 3月5日(周六)：晴天到多云，气温2℃到14℃。 3月6日(周日)：多云转晴天，气温2℃到16℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)