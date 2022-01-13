今年，洛阳将举办一系列精彩篮球赛事活动【视频】

记者27日从洛阳市篮球协会获悉，今年洛阳将举办一系列精彩篮球赛事活动，促进篮球运动蓬勃开展，进一步提升全民健身水平。
记者27日从洛阳市篮球协会获悉，今年洛阳将举办一系列精彩篮球赛事活动，促进篮球运动蓬勃开展，进一步提升全民健身水平。
记者27日从洛阳市篮球协会获悉，今年洛阳将举办一系列精彩篮球赛事活动，促进篮球运动蓬勃开展，进一步提升全民健身水平。
【多项赛事精彩纷呈】
据介绍，洛阳今年在做好河南省第十四届运动会篮球赛组织工作的同时，还将开展以下赛事活动。
全国城市中老年篮球比赛
拟于今年5月举办第33届全国城市中老年篮球比赛。这是继2019年我市成功举办第35届全球华人篮球邀请赛之后，再一次举办的大型篮球赛事。
“沿黄九省区篮球邀请赛”
拟每年举办“沿黄九省区篮球邀请赛”，打造“黄河儿女心连心、共同振兴篮球梦”的品牌赛事。
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