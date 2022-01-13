后续报道：93岁抗战老兵赴云南省亲 受到家乡群众热情接待

25日，洛报融媒独家报道了93岁抗战老兵田桂芬在志愿者帮助下，时隔30多年回云南故乡省亲的事情。27日上午，家乡群众特意为老人举办一场欢迎仪式，家乡媒体也对老人的事情跟进报道。

25日，洛报融媒独家报道了93岁抗战老兵田桂芬在志愿者帮助下，时隔30多年回云南故乡省亲的事情。27日上午，家乡群众特意为老人举办一场欢迎仪式，家乡媒体也对老人的事情跟进报道。

27日上午，在田桂芬老人的家乡云南省昆明市嵩明县杨林镇官庄社区居委会大院内，“祝抗战老兵田桂芬赴昆明省亲成功”的横幅很是醒目，家乡群众特意为这位远道而来的客人举办了一场欢迎仪式。仪式现场，当地干部、志愿者代表和爱心人士对老人回乡省亲表示欢迎，同时还准备了丰富多彩的节目。坐在台下的田桂芬老人心情愉悦，脸上绽放着笑容。

25日下午6点，田桂芬老人在家属、志愿者陪同下乘坐飞机回乡省亲，家乡的志愿者和亲人手捧鲜花前去接机。“这是奶奶第一次乘坐飞机，途中很顺利，老人未感到不适。”孙媳妇张丹丹说，当晚，众人本想安排老人住在就近的酒店，更舒适方便，老人思乡心切，执意要回老家住。

此次回乡，田桂芬老人发现家乡变化翻天覆地，跟记忆中的完全是两幅模样，老宅已被新建的居民小区取代，唯有乡音听起来那么熟悉。妹妹、表弟……在老家的两天，老人见了十几个亲人，尽管大家脸上爬满皱纹，但依然能互相认出来。