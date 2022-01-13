期待！快递巨头韵达集团在洛阳建设区域结算中心

26日，通过签约，韵达集团人力资源产业园项目在洛阳市洛龙区正式落地，该项目未来将发挥区域结算中心作用，为洛阳经济高质量发展增添动力。

26日，通过签约，韵达集团人力资源产业园项目在洛阳市洛龙区正式落地，该项目未来将发挥区域结算中心作用，为洛阳经济高质量发展增添动力。

根据规划，韵达集团人力资源产业园项目位于洛阳大数据产业园核心区。其主营单位洛阳韵达人力资源产业园有限公司将服务地产、物流、金融等行业头部机构，依托平台完成任务和自由职业者的匹配，实现灵活用工人员的费用结算和支付。

值得一提的是，该项目从23日在上海会谈，到26日在洛阳签约成功，全程仅用4天时间，充分体现了洛龙区招商引资工作的“双十标准”(承诺企业十天内签约、十天内落地)，为更多总部经济项目加速落户洛阳提供经验。

韵达集团是国内A股上市企业，员数量近40万人，在全国31省(区、市)及港澳台地区布局4万余个营业网点。通过此次与韵达集团在人力资源产业园项目上的成功合作，洛龙区将锚定实现千亿级经济总量目标，加速实现产业爆发式增长，进一步助力全市建强副中心、形成增长极、重振新辉煌。

当日还举行了聘任仪式。韵达集团高级顾问、中云达董事长暨创始人张国敬被授予洛龙区智库专家。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云）