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暖心！抄表员跑腿堵漏 住户“漂洋过海”感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.27 17:34
 

　　近日，洛阳北控水务集团有限公司的官方微信后台突然收到一条数百字的留言：“非常感谢你们的延伸服务，为用户着想，让身在海外的我感受到了家乡供水服务的温暖……”随后，留言者委托朋友将一封感谢信送至洛阳北控水务集团涧东服务营销分公司。

　　事情还要从2月7日说起。当天，洛阳北控水务集团涧东服务营销分公司、今年35岁的抄表员李辛杨在洛浦路附近一小区例行检查时，发现一住户家存在用水异常。“我担心家中可能存在暗漏情况，多次敲门无人回应，担心造成损失就赶紧先关闭了表前阀门。”李辛杨说，住户在系统中留下的联系方式一直无人接听，当天下午，她再次来敲门依然无人回应。通过邻居多方打听到，该住户身在国外，李辛杨又想方设法辗转联系到了住户。

　　“第一次遇到这种情况，我当时很着急，也不知道该咋办。”27日，记者联系到留言者王女士时她说，因疫情原因暂时无法回国，当时委托洛阳朋友配合排查。经过入户全面排查、室外高空作业，最终排查到室外爬墙管时发现漏水。

　　李辛杨按照流程联系施工单位免费维修。两三天后，漏水问题得到妥善解决。“其间，这姑娘一直通过微信主动向我反馈进展情况，让身在异地的我安心，我特别感动，再三询问她的名字想表达谢意，但她始终没告诉我。”王女士说，这才出现了文章开头的一幕。

　　而对于这封“漂洋过海”的感谢信，李辛杨表示很意外也很感动：”每个工作都有自己的职责，我只是做了自己该做的事。”（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 成俊西）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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