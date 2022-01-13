宜阳交警部门快速侦破一起电动三轮车肇事逃逸案

22日7时38分，宜阳交警大队接到110指令：宜阳县香鹿山镇创业路与北环路交叉口有一人躺在路边，旁边停着一辆电动车，疑似发生交通事故。

22日7时38分，宜阳交警大队接到110指令：宜阳县香鹿山镇创业路与北环路交叉口有一人躺在路边，旁边停着一辆电动车，疑似发生交通事故。

民警调查发现，这是一起交通肇事逃逸事故：当天清晨7时23分，一辆电动三轮车与一辆电动两轮车发生碰撞，电动三轮车驾驶员将受伤的电动两轮车驾驶员拖拽至路南花池中后，驾车向东逃逸。监控视频中，电动三轮车的驾驶员身穿一件蓝色外套。

民警马上兵分两路，一组沿肇事车辆行径路线寻找，但未找到有关肇事车辆的直接线索；另一组经过多方走访调查，锁定肇事轮车曾出现在香鹿山南留村附近。23日，民警继续前往南留村寻找线索，发现一名身穿黑色外套的男子与肇事电动三轮车的驾驶员极为相似。

24日7时18分，民警经过一夜蹲守，将在上班途中的黑衣男子当场抓获。经比对，确认黑衣男子就是肇事电动三轮车的驾驶员。

民警调查得知，黑衣男子名叫李某伟。经审讯，李某伟对交通事故逃逸的事实供认不讳。他说，发生事故后，自己抱着侥幸心理，不但换了衣服，还绕路上班，没想到交警这么快就找到了他。

目前该案正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)(图片由交警部门提供)